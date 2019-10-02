Новини України

Кабмін різко скоротив число митниць в Україні: що відомо. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n127576-kabmin-rizko-skorotyv-chyslo-mytnyc-v-ukrayini-scho-vidomo.html

Ракурс

Максим Нефьодов, голова Державної митної служби України, розповів про зміни в роботі свого відомства з приходом нової влади.

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На своїй сторінці в Facebook він сьогодні написав, що в Україні замість 26 митниць працюватимуть 16. Окремо також залишаться функціонувати лабораторія і кінологічний центр.

Такі зміни, вважає Нефьодов, покладуть «початок боротьби з феодалізмом, коли кожна митниця являє собою окреме князівство зі своїми правилами і підтримкою керівництва обласної держадміністрації, прокуратури та силових структур». Крім того, глава відомства вважає, що скорочення кількості митниць дозволять заощадити на адміністративних витратах за рахунок перерозподілу посад на користь оперативного складу.

Ще одним плюсом такої реформи Нефьодов вважає скорочення відстані для істотної кількості митних постів до центру.

Наприклад, зі Слов’янська зараз до керівництва — 248 кілометрів. Буде 129 кілометрів, — написав він.

Крім того, в країні буде створена Координаційно-моніторингова митниця. Вона буде виконувати функцію нагляду. У її обов’язки входитиме створення моніторингових груп для аналізу даних з кордонів, а також перегляд інформації з камер, ваг, сканерів.

Це проміжна структура, по якій ми відпрацюємо етапи шляху, які належить пройти в наступному році для переходу на єдину юридичну особу. Наступні кроки — призначення в. о. керівників митниць, реєстрація юридичних осіб, початок переведення людей у регіонах, — додав Нефьодов.

Нагадаємо, що Нефьодов очолив відомство в липні. Тоді він завив, що збирається провести кадрову реформу в Державній митній службі і підвищити зарплату її працівникам, а також створити електронну митницю і ризик-менеджмент.