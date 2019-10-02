Злоупотребление властью: ГПУ решила объявить подозрение Порошенко — СМИ. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n127578-zloupotreblenie-vlastu-gpu-reshila-obyavit-podozrenie-poroshenko-smi.html

Ракурс

Петру Порошенко, бывшему президенту, а ныне лидеру партии «Европейская солидарность», готовят подозрение в злоупотреблении властью.

Loading...

Объявить подозрение намерена Генеральная прокуратура, сообщает сегодня «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в ведомстве.

Кроме Порошенко, готовится сообщение о подозрении в отношении нескольких нынешних и бывших депутатов Верховной Рады Украины.

Подозрение Порошенко намерены объявлять по статье о злоупотреблении властью. Детали других готовящихся подозрений неизвестны.

Согласно процедуре, для того, чтобы привлечь народного депутата к ответственности, нужно получить разрешение парламента. Генпрокурор вносит на рассмотрение Рады соответствующие представления.

Как известно, в Госбюро расследований уже есть 11 уголовных производств, в том числе и о возможном захвате власти в Украине, в которых фигурирует Порошенко.

Экс-президент проигнорировал несколько последних вызовов на допрос в ГБР, в том числе и для прохождения проверки на полиграфе.