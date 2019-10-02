Медведчук про «формулу Штайнмайєра»: Зеленський її неправильно трактує, контроль над кордонами встановлюється після виборів, фото — ОПЗЖ

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Один із лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук прокоментував вчорашнє рішення Києва про приєднання до «формули Штайнмайєра».

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Нардеп вважає, що президент Володимир Зеленський її неправильно трактує, оскільки контроль над кордонами Україна встановить вже після проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Це не відповідає ні «формулі Штайнмайєра», ні мінським угодам. В угодах чітко записано, що контроль над кордоном між Україною і Росією починає встановлюватися в перший день після виборів і закінчується після внесення змін до Конституції щодо особливого статусу, — пояснив Медведчук в кулуарах Ради 2 жовтня.

Прес-служба партії ОПЗЖ повідомила, що, на думку Медведчука, закон про вибори має бути прийнятий Верховною Радою відповідно до Конституції України, але узгоджений з Донецьком і Луганськом.

Медведчук назвав «формулу Штайнмайєра» дорожньою картою з реалізації окремих пунктів мінських угод, виконання яких «може привести до миру і припинення бойових дій».

Нардеп оприлюднив власне трактування формули — після проведення виборів на неконтрольованих територіях вводиться в дію на тимчасовій основі закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», прийнятий ще у вересні 2014 року. На постійній основі він набуває чинності після того, як ОБСЄ перевірять вибори на відповідність нормам Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Нагадаємо, що імплементацію так званої «формули Штайнмайєра» під час зустрічей у «нормандському форматі», за словами п’ятого президента України Петра Порошенка, намагався протягнути президент Росії Володимир Путін.