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Ракурс
Инцидент произошел сегодня утром, фото: «Википедия»

Ликвидация вооруженного рецидивиста на Киевщине: полиция опубликовала видео инцидента

2 окт 2019, 18:14
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Полиция опубликовала оперативное видео сегодняшнего инцидента с ликвидацией на Киевщине вооруженного рецидивиста.

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Инцидент произошел сегодня утром в селе Хотяновка под Киевом.

По словам правоохранителей, злоумышленник скрывался там в строительном домике. 9 сентября он совершил неудачную попытку похищения в Киеве гражданина Ирана, а 22 сентября — убежал от полиции, совершив по меньшей мере семь выстрелов.

При попытке задержания он начал отстреливаться, в результате чего силовикам пришлось применить оружие на поражение.

У погибшего обнаружили три пистолета, один из которых с глушителем, несколько паспортов разных стран и два комплекта одежды для маскировки.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем Фейсбуке отреагировал на этот инцидент, отметив, что убитый был очень опасным преступником, который провел за решеткой 22 года.

По словам Саакашвили, убитого сегодня рецидивиста в 2013 году отпустили на свободу якобы по приказу Бидзина Иванишвили — бывшего премьер-министра Грузии и олигарха.

Саакашвили, со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах, утверждает, что преступника отправили в Украину «со специальной миссией» — собирать информацию о нем и его окружении.

Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь непосредственно контролируют их российские коллеги, — убежден Саакашвили.

Напомним, во время сегодняшнего инцидента злоумышленник ранил двух правоохранителей, их состояние удовлетворительное.

Источник: Ракурс


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