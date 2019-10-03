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"Я ніколи не здам Україну": Зеленський звернувся до мітингувальників. Фото: NewsOne

«Я ніколи не здам Україну»: Зеленський звернувся до мітингувальників (ВІДЕО)

3 жов 2019, 19:41
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Володимир Зеленський, президент України, записав відеозвернення до учасників акцій протесту, які не підтримують погодження так званої «формули Штайнмайера».

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За словами глави держави, він «не збирається здавати Україну» і з повагою ставитися до конституційного право кожного громадянина на протест. Відеозвернення Зеленського було опубліковано сьогодні його офісом.

Я чую вас, і повірте, ніколи не здам Україну. У той же час прошу всіх спокійно і зважено підійти до ситуації і не піддаватися на маніпуляції і провокацій деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість грабежу, стати жертвами політичного переслідування і уникнути кримінальної відповідальності, — сказав президент.

Також Зеленський додав, що такий сценарій в країні просто не допустимий.

Нагадаємо, що вчора в Києві на Майдані Незалежності розпочався мітинг, учасники якого протестують проти підписання Україною так званої «формули Штайнмайєра», яка передбачає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Ракурс


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