"Я ніколи не здам Україну": Зеленський звернувся до мітингувальників. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n127633-ya-nikoly-ne-zdam-ukrayinu-zelenskyy-zvernuvsya-do-mitynguvalnykiv-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, записав відеозвернення до учасників акцій протесту, які не підтримують погодження так званої «формули Штайнмайера».

Loading...

За словами глави держави, він «не збирається здавати Україну» і з повагою ставитися до конституційного право кожного громадянина на протест. Відеозвернення Зеленського було опубліковано сьогодні його офісом.

Я чую вас, і повірте, ніколи не здам Україну. У той же час прошу всіх спокійно і зважено підійти до ситуації і не піддаватися на маніпуляції і провокацій деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість грабежу, стати жертвами політичного переслідування і уникнути кримінальної відповідальності, — сказав президент.

Також Зеленський додав, що такий сценарій в країні просто не допустимий.

Нагадаємо, що вчора в Києві на Майдані Незалежності розпочався мітинг, учасники якого протестують проти підписання Україною так званої «формули Штайнмайєра», яка передбачає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях.