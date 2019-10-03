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Ракурс
Зеленский детально объяснил смысл "формулы Штайнмайера". Фото: Лига

Зеленский детально объяснил смысл «формулы Штайнмайера» (ВИДЕО)

3 окт 2019, 20:57
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Владимир Зеленский, президент Украины, детально объяснил, с чем согласилась Украина, когда подписывала так называемую «формулу Штайнмайера».

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В своем сегодняшнем видеообращении глава государства подчеркнул, что формула говорит только о том, когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса.

Он подчеркнул, что такой статус возможен только после проведения на Донбассе местных выборов, которые должны пройти строго по Конституции Украины.

Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулом автоматов? Нет. Почему три года назад предыдущий президент заявлял о начале работы по имплементации этой формулы? Неужели он хотел предать Украину? — сказал Зеленский.

Напомним, что также в своем видеообращении Зеленский рассказал о темах, которые будут затронуты на встрече в «нормандском формате».

Источник: Ракурс


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