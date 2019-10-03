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Погода в Украине на 4 октября: страну накроют грозы. Фото: 24 канал
Погода в Украине на 4 октября: страну накроют грозы (КАРТА)https://racurs.ua/n127636-pogoda-v-ukraine-na-4-oktyabrya-stranu-nakrout-grozy-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 4 октября будет довольно разнообразной. Большую часть страны накроют грозы, но в некоторых областях сохранится солнечная погода.
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В западных областях и в Крыму завтра будет солнечно, без осадков. На остальной территории ожидаются осадки с грозами, сообщает украинский Гидрометцентр.
Ветер в основном северо-западный и южный, 7−12 м/с.
Температура днем 10−25°, ночью - 3−16°.
Погода в Киеве будет дождливой. Температура ночью составит 8−10°, днем - 11−13°.
Во Львове в течение следующих суток ожидается солнечная погода. Столбики термометров ночью покажут 3−5°, днем — 10−12°.
В Одессе ожидаются осадки, возможна гроза. Ночью температура составит 13−15°, днем — 15−17°.
В Днепре также прогнозируются осадки и гроза. Ночью температура опустится до 9−11°, днем - поднимется до 19−21°.
В Харькове метеорологи обещают осадки и грозу. Ночью градусники покажут 9−1°, днем — 22−24°.
На Закарпатье дождей не ожидается. Температура воздуха ночью — 4−6°, днем - 13−15 °.
Геомагнитная обстановка в Киеве 4 октября будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольшие возмущения с ночи до раннего утра.
Напомним, синоптики недавно дали подробный прогноз погоды в Украине на октябрь.
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