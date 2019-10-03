Погода в Украине на 4 октября: страну накроют грозы. Фото: 24 канал

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Ракурс

Погода в Украине 4 октября будет довольно разнообразной. Большую часть страны накроют грозы, но в некоторых областях сохранится солнечная погода.

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В западных областях и в Крыму завтра будет солнечно, без осадков. На остальной территории ожидаются осадки с грозами, сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер в основном северо-западный и южный, 7−12 м/с.

Температура днем 10−25°, ночью ​​- 3−16°.

Погода в Киеве будет дождливой. Температура ночью составит 8−10°, днем ​​- 11−13°.

Во Львове в течение следующих суток ожидается солнечная погода. Столбики термометров ночью покажут 3−5°, днем ​​— 10−12°.

В Одессе ожидаются осадки, возможна гроза. Ночью температура составит 13−15°, днем ​​— 15−17°.

В Днепре также прогнозируются осадки и гроза. Ночью температура опустится до 9−11°, днем ​​- поднимется до 19−21°.

В Харькове метеорологи обещают осадки и грозу. Ночью градусники покажут 9−1°, днем ​​— 22−24°.

На Закарпатье дождей не ожидается. Температура воздуха ночью — 4−6°, днем ​​- 13−15 °.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 октября будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольшие возмущения с ночи до раннего утра.

Напомним, синоптики недавно дали подробный прогноз погоды в Украине на октябрь.​