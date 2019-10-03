Нацсовет против канала "112 Украина": суд не удовлетворил ходатайство об обеспечении иска, фото - DW

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Ракурс

Окружной административный суд города Киев 3 октября отказал в удовлетворении ходатайства юристов канала «112 Украина» об обеспечении иска о приостановлении действия решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В то же время суд открыл производство в деле об отказе Нацсовета продолжить каналу лицензию.

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Рассмотрев доводы заявителя о необходимости принятия мер обеспечения иска, суд пришел к выводу, что не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления, — сообщает «Судебная власть».

В Окружном административном суде Киева объяснили, что истцы не предоставили достаточных доказательств, чтобы обосновать заявление, и доказательства очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам для принятия решения в деле.

Вчера канал «112 Украина» направил в суд заявление об обеспечении иска от пяти телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой «112 Украина». В ней юристы просили суд приостановить действие решения Нацсовета и обязать провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме.

В то же время, суд открыл производство в деле о признании противоправным и отмене решения Нацсовета, который 26 сентября отказал в продлении срока действия лицензии на вещание для пяти телерадиоорганизаций. Окружной админсуд сообщил, что осуществит рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Нацсовет принял решение не продлевать лицензию, поскольку телеканал не устранил нарушения с 2014 года. На телеканале считают решение Нацсовета незаконным и отмечают, что о закрытии телеканала речь не идет. В Офисе президента Украины заявили, что «следят» за ситуацией вокруг телеканала.

Год назад, 4 октября 2018 года, Рада приняла постановление, в котором предложила СНБО ввести санкции против компаний-владельцев телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Они принадлежат Тарасу Козаку, соратнику нардепа Виктора Медведчука — лидера пророссийской организации «Украинский выбор» и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кума президента РФ Владимира Путина.