Нацрада проти каналу "112 Україна": суд не задовольнив клопотання щодо забезпечення позову, фото — DW

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Окружний адміністративний суд міста Києва 3 жовтня відмовив у задоволенні клопотання юристів каналу «112 Україна» щодо забезпечення позову про зупинення дії рішень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Водночас суд відкрив провадження у справі щодо відмови Нацради продовжити каналу ліцензію.

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Розглянувши докази заявника щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову, суд прийшов до висновку, що не вбачає підстав для задоволення відповідної заяви, повідомляє «Судова влада».

В Окружному адмінсуді Києва пояснили, що позивачі не надали достатніх доказів, щоб обґрунтувати заяву, та докази очевидної небезпеки заподіяння шкоди їх правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення у справі.

Учора канал «112 Україна» спрямував до суду заяву про забезпечення позову від п’яти телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення під емблемою «112 Україна». У ній юристи просили суд зупинити дію рішень Нацради та зобов’язати провайдера поновити надання позивачам послуг з розповсюдження у цифровому форматі телевізійних програм у повному обсязі.

Водночас, суд відкрив провадження у справі щодо визнання протиправними та скасування рішення Нацради, яка 26 вересня відмовила у продовженні строку дії ліцензії на мовлення для п’яти телерадіоорганізацій. Окружний адмінсуд повідомив, що здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Нацрада ухвалила рішення не продовжувати ліцензію, оскільки телеканал не усунув порушення з 2014 року. На телеканалі вважають рішення Нацради незаконним і зазначають, що про закриття телеканалу не йдеться. В Офісі президента України заявили, що «стежать» за ситуацією щодо телеканалу.

Рік тому, 4 жовтня 2018 року, Рада ухвалила постанову, якою запропонували РНБО запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne. Вони належать Тарасу Козаку, соратнику нардепа Віктора Медведчука — лідера проросійської організації «Український вибір» і голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя», кума президента РФ Володимира Путіна.