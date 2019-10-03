Смертельна ДТП сталася в місті Олександрія. Фото: Известия

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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася в Кіровоградській області.

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Подія сталася вчора близько 21.30 в місті Олександрія. Водій за кермом автомобіля Mercedes (Мерседес) збив велосипедиста. Місцевого мешканця до лікарні доправила карета швидкої допомоги, але травми виявилися надто тяжкими. Постраждалий помер на лікарняному ліжку від отриманих тілесних ушкоджень. Про це 3 жовтня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. На місці правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував співробітник поліції.

Слідчі за фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають усі необхідні слідчі дії, досліджується наявність вмісту алкоголю в крові поліцейського-водія. З місця пригоди правоохоронці вилучили речові докази та транспортний засіб. Призначено службове розслідування.

Нагадаємо, 28 вересня у Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Внаслідок зіткнення двох легкових авто дві особи загинули, ще двоє потерпілих доставлені до лікарні.