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Ракурс
Смертельное ДТП произошло в городе Александрия. Фото: Известия

На Кировоградщине полицейский насмерть сбил велосипедиста

3 окт 2019, 12:46
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Кировоградской области.

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Происшествие произошло вчера около 21.30 в городе Александрия. Водитель за рулем автомобиля Mercedes (Мерседес) сбил велосипедиста. Местного жителя в больницу доставила карета скорой помощи, но травмы оказались слишком тяжелыми. Пострадавший скончался на больничной койке от полученных телесных повреждений. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился сотрудник полиции.

Следователи по факту смертельного ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия, исследуется наличие содержания алкоголя в крови полицейского-водителя. С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и транспортное средство. Назначено служебное расследование.

Напомним, 28 сентября в Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате столкновения двух легковых авто два человека погибли, еще два доставлены в больницу.

Источник: Ракурс


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