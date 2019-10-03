Новости Рады: парламент принял два важных военных закона, фото — Закон и бизнес

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Верховная Рада Украины 3 октября приняла два важных законопроекта, регулирующих военную сферу. Речь идет о материальной ответственности военнослужащих и изменениях в закон «О воинской обязанности и военной службе».

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Оба документа принят в целом. За законопроект № 1225 «О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц» проголосовали 276 нардепов, а за проект закона «О внесении изменений в закон „О воинской обязанности и военной службе“ относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы» (№ 1227) — 287 народных депутатов.

Закон о материальной ответственности предусматривает, что кроме гражданской, административной, уголовной ответственности, полицейские и военнослужащие гражданской обороны несут также материальную.

В законе отмечается, что лицо за причиненный по неосторожности вред несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более пяти прожиточных минимумов (9 тыс. 265 грн).

Если же полицейский или военный виноваты в том, что нанесли ущерб, повлекший уплату военной частью, учреждением, организацией, учреждением штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени), то он несет материальную ответственность в размере причиненного вреда, но не более 15 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц (27 тыс. 795 грн). Такая же сумма предусмотрена и для командира, который своим решением или бездействием нарушил установленный порядок учета, хранения, использования военного и иного имущества либо не принял надлежащих мер, предусмотренных законодательством, по предотвращению хищений, уничтожения или порчи.

В тексте проекта закона определяется и ответственность в полном объеме. Она предусмотрена в случае повреждения имущества в состоянии опьянения. Также материальная ответственность ответственного лица предусмотрена в случае искривления отчетных данных, уголовного преступления, в случае обнаружения недостачи, хищения, умышленного уничтожения, повреждения или иного незаконного использования военного и иного имущества, в том числе переданного под отчет для хранения.

Изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» признают военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировавших из Вооруженных сил Украины или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

Статус военнослужащих за такими лицами сохраняется на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах. Предусмотрено приостановление выплат таким лицам и нераспространение на них социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих. Если же суд оправдает дезертиров, все виды обеспечения и соответствующие гарантии социальной защиты возобновляются.

Курсанты военных учебных заведений обязуются возмещать средства в случае досрочного расторжения контракта из-за систематического невыполнения условий контракта и академической неуспеваемости.

Отдельная норма закона предусматривает осуществление проверок на наличие относительно призывников информации о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие или наличие у них судимости.