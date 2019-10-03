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СНБО возглавил Алексей Данилов. Фото: Новинарня

СНБО возглавил Алексей Данилов

3 окт 2019, 14:42
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Алексей Данилов стал председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ранее он занимал должность замсекретаря ведомства.

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Указ № 733/2019 о назначении нового секретаря СНБО сегодня появился на сайте главы государства.

СНБО возглавил Алексей Данилов. Скриншот сайта президента

Данилов в 1996—1997 годах был членом объединенной Социал-демократической партии Украины (СДПУ о), в 2000—2005 годах входил в политсовет партии «Яблоко», а во время президентской кампании 2004-го — заведовал региональным штабом кандидата Виктора Ющенко в Луганске.

В 2005 году Данилов руководил Луганской областной государственной администрацией, а в 2006—2007 годах был депутатом Верховной Рады пятого созыва от «Блока Юлии Тимошенко». В конце 2007 года стал заместителем главы Института европейской интеграции.

В декларации о доходах чиновника за 2018 год указаны квартира в Киеве, земельный участок и жилой дом на Киевщине. Также Данилов декларировал более 100 картин, до 500 фарфоровых фигурок и 20 тыс. rниг. Его жена ездит на Lexus RX 350 (год выпуска — 2012) и владеет акциями и процентами капитала Киевского деревообрабатывающего комбината, Запорожской металлургической компании, компаний «Томато плюс», «Новострой Инвест» и двух издательских агентств.

Как известно, в конце сентября бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о своем увольнении. 30 сентября Зеленский подписал его заявление об отставке.

Источник: Ракурс


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