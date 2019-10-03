РНБО очолив Олексій Данілов. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/ua/n127616-rnbo-ocholyv-oleksiy-danilov.html

Ракурс

Олексій Данілов став головою Ради національної безпеки й оборони України. Раніше він обіймав посаду заступника секретаря відомства.

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Указ № 733/2019 про призначення нового секретаря РНБО сьогодні з’явився на сайті глави держави.

Данілов у 1996−1997 роках був членом об'єднаної Соціал-демократичної партії України (СДПУ о), в 2000−2005 роках входив до політради партії «Яблуко», а під час президентської кампанії 2004-го — завідував регіональним штабом кандидата Віктора Ющенка в Луганську.

В 2005 році Данілов керував Луганською обласною державною адміністрацією, а в 2006−2007 роках був депутатом Верховної Ради п’ятого скликання від «Блоку Юлії Тимошенко». Наприкінці 2007 року став заступником глави Інституту європейської інтеграції.

До декларації про доходи чиновника за 2018 рік внесено квартиру в Києві, земельну ділянку та житловий будинок на Київщині. Також Данілов декларував понад 100 картин, до 500 фарфорових фігурок і 20 тис. книжок. Його дружина їздить на Lexus RX 350 (рік випуску — 2012) і володіє акціями та відсотками капіталу Київського деревообробного комбінату, Запорізької металургійної компанії, компаній «Томато плюс», «Новобуд Інвест» і двох видавничих агентств.

Як відомо, наприкінці вересня колишній секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про своє звільнення. 30 вересня Зеленський підписав його заяву про відставку.