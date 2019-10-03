Терористи ДНР ув'язнили на 30 років українського бійця. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n127615-terorysty-dnr-uv-yaznyly-na-30-rokiv-ukrayinskogo-biycya.html

Ракурс

Терористи ДНР кинули за ґрати на 30 років військовослужбовця Збройних сил України Володимира Воскобойника.

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Вирок бійцю виніс фейковий суд за звинуваченням у терористичній діяльності, насильницькому захопленні влади, диверсіях, незаконному перетині кордону та зберіганні зброї, повідомляють сьогодні сепаратистські ресурси.

За версією бойовиків, боєць другого батальйону четвертої роти 30-ї окремої мобільної бригади ЗСУ під час навчань на військовому полігоні «Гончарівський» у Чернігівській області отримав навички механіка-водія бойової розвідувальної машини, після чого прибув на Донбас для проходження військової служби за контрактом.

Терористи звинуватили Воскобойника нібито в обстрілі міста Докучаєвська з артилерії, мінометів і стрілецької зброї, руйнуванні інфраструктури і загибелі місцевих жителів із метою захоплення влади.

Нагадаємо, днями стало відомо, що терористи ДНР також ув’язнили на 11 років жительку Горлівки нібито за шпигунство для Служби безпеки України (СБУ).