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Власника «112 Україна» допитали в трьох кримінальних провадженнях. Фото: biz.liga.net

Власника телеканалу «112 Україна» допитали у справі про фінансування тероризму (ВІДЕО)

3 жов 2019, 14:19
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Власник телеканалу «112 Україна» та народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Тарас Козак заявив, що його сьогодні допитували.

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Політик зазначив, що допитували в рамках проваджень, які стосуються тероризму, фінансування тероризму та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За словами нардепа допит тривав приблизно 30−40 хвилин. Про це Козак заявив в ефірі «112 Україна».

Мені сьогодні повідомили, допитували за трьома статтями. Одна — це тероризм, друга — фінансування тероризму, третя — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, — повідомив політик.

Крім того, депутат відзначив, що його канал «112 Україна» боротиметься за право існування та додав, що «рота нам не закриють».

Нагадаємо, 3 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання юристів каналу «112 Україна» щодо забезпечення позову про зупинення дії рішень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Водночас суд відкрив провадження у справі щодо відмови Нацради продовжити каналу ліцензію.

Джерело: Ракурс


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