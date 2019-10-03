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Ракурс
Владельца «112 Украина» допросили в трех уголовных производствах. Фото: biz.liga.net

Владельца телеканала «112 Украина» допросили по делу о финансировании терроризма (ВИДЕО)

3 окт 2019, 14:19
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Владелец телеканала «112 Украина» и народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак заявил, что его сегодня допрашивали.

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Политик отметил, что допрашивали в рамках производств, которые касаются терроризма, финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путем. По словам нардека допрос длился примерно 30−40 минут. Об этом Козак заявил в эфире «112 Украина».

Мне сегодня сообщили, допрашивали по трем статьям. Одна — это терроризм, вторая — финансирование терроризма, третья — легализация средств, полученных преступным путем, — сообщил политик.

Кроме того, депутат отметил, что его канал «112 Украина» будет бороться за право существования и добавил, что «рот нам не закроют».

Напомним, 3 октября Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства юристов канала «112 Украина» относительно обеспечения иска о приостановлении действия решений Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В то же время суд открыл производство по делу об отказе Нацсовета продлить каналу лицензию.

Источник: Ракурс


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