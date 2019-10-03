Закон о концессии принял парламент: что меняет новация, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n127613-zakon-o-koncessii-prinyal-parlament-chto-menyaet-novaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 3 октября во втором чтении рассмотрела проект закона «О концессии». За законопроект № 1046 проголосовали 257 нардепов.

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Этот законопроект подал в Раду президент Владимир Зеленский, определил его как неотложный и поручил принять до 1 октября.

Новация нормирует вопрос концессии, которые сейчас регулируются четырьмя различными законами, противоречащими друг другу. Закон, который приняли в целом, предлагает предоставлять не денежную государственную поддержку инвесторам и предусматривает конкурсный отбор концессионера.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов. Речь идет о морских и речных портах, автомобильных дорогах, аэропортах.

Для выбора концессионера в законе предлагается использовать документ, который широко используется в мире, а именно «Типовое законодательное положение о проектах в сфере инфраструктуры, финансируемых из частных источников».

Закон позволяет привлекать советников и независимых экспертов для подготовки проектов концессии, а также предоставляет дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности, разрешение концессионным договором замену концессионера.

Речь идет также об упрощении процедуры выделения земельных участков для проектов государственно-частного партнерства в форме концессии. Решение споров, которые могут возникнуть в связи с исполнением концессионного договора, будут осуществлять международный коммерческий или инвестиционный арбитраж.

Напомним, что концессия является формой государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу объектов государственной собственности (дорог, аэропортов, вокзалов, портов) во временное пользование частным предприятиям.

«Ракурс» сообщал, что сегодня Рада в первом чтении приняла закон «О Киеве — столице Украины».