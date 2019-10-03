Парламент предварительно одобрил закон о столице, фото — INTVA

https://racurs.ua/n127606-parlament-predvaritelno-odobril-zakon-o-stolice-avtorstva-tkachenko.html

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Верховная Рада 3 октября во первом чтении приняла законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве» (№ 2143−3). За документ, разработанный и поданный нардепом от «Слуги народа» Александром Ткаченко, проголосовали 244 депутата.

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Нардепы сегодня очень коротко обсудили четыре законопроекта: три варианта проекта закона о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве» (№ 2143, № 2143−1 и № 2143−2), а также проект закона «О городе Киеве — столице Украины» (№ 2143−3). Именно последний документ авторства нардепа Ткаченко поддержал профильный комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Его авторы предлагают восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева, разделить должности и полномочия Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации, определить административно-территориальное устройство Киева.

Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат (исполнительный орган Киевского городского совета) и председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Проект регулирует такие вопросы правового статуса Киева и особенностей местного самоуправления:

специальный статус Киева;

реализацию столичных функций Киева;

административно-территориальное устройство города;

организацию городской жизни на принципах устойчивого развития города;

взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;

местное самоуправление в городе Киеве;

статус Киевского городского головы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя Киевского городского головы — управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя Киевского городского председателя — главного архитектора города;

порядок обеспечения главой КГГА соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины;

стратегическое планирование в Киеве;

стратегические документы относительно развития города;

информационные системы Киева;

механизм контроля, аудита и мониторинга в городе;

функционирование Ратуши как единого окна предоставления услуг.

Сегодня утром, перед заседанием парламента, Кличко на брифинге раскритиковал принятый впоследствии законопроект. По его словам, в нем содержится норма, согласно которой, решение Киевсовета принимается на его пленарном заседании большинством депутатов от общего состава совета.

В законопроекте предлагается, чтобы решение считалось принятым, если его поддержит треть избранников. То есть 27 депутатов из 80-ти! Таким образом, впервые в истории Украины и Европы, решения коллегиального органа местного самоуправления могут быть приняты меньшинством от его законного состава! Как вам такая демократия? — возмутился Кличко.

Напомним, что в июле стало известно о конфликте председателя Офиса президента Андрея Богдана с мэром Виталием Кличко. Богдан попросил Кабинет министров внести представление об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Кличко ответил, что в случае его отставки с должности главы КГГА обратится в суд за разъяснениями.

В начале сентября Кабмин принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА и 30 сентября тот подал иски против Богдана и Кабмина.