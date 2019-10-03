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Парламент предварительно одобрил закон о столице, фото — INTVA

Парламент предварительно одобрил закон о столице авторства Ткаченко

3 окт 2019, 11:56
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Верховная Рада 3 октября во первом чтении приняла законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве» (№ 2143−3). За документ, разработанный и поданный нардепом от «Слуги народа» Александром Ткаченко, проголосовали 244 депутата.

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Нардепы сегодня очень коротко обсудили четыре законопроекта: три варианта проекта закона о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве» (№ 2143, № 2143−1 и № 2143−2), а также проект закона «О городе Киеве — столице Украины» (№ 2143−3). Именно последний документ авторства нардепа Ткаченко поддержал профильный комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Его авторы предлагают восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева, разделить должности и полномочия Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации, определить административно-территориальное устройство Киева.

Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат (исполнительный орган Киевского городского совета) и председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Проект регулирует такие вопросы правового статуса Киева и особенностей местного самоуправления:

  • специальный статус Киева;
  • реализацию столичных функций Киева;
  • административно-территориальное устройство города;
  • организацию городской жизни на принципах устойчивого развития города;
  • взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;
  • местное самоуправление в городе Киеве;
  • статус Киевского городского головы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя Киевского городского головы — управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя Киевского городского председателя — главного архитектора города;
  • порядок обеспечения главой КГГА соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины;
  • стратегическое планирование в Киеве;
  • стратегические документы относительно развития города;
  • информационные системы Киева;
  • механизм контроля, аудита и мониторинга в городе;
  • функционирование Ратуши как единого окна предоставления услуг.

Сегодня утром, перед заседанием парламента, Кличко на брифинге раскритиковал принятый впоследствии законопроект. По его словам, в нем содержится норма, согласно которой, решение Киевсовета принимается на его пленарном заседании большинством депутатов от общего состава совета.

В законопроекте предлагается, чтобы решение считалось принятым, если его поддержит треть избранников. То есть 27 депутатов из 80-ти! Таким образом, впервые в истории Украины и Европы, решения коллегиального органа местного самоуправления могут быть приняты меньшинством от его законного состава! Как вам такая демократия? — возмутился Кличко.

Напомним, что в июле стало известно о конфликте председателя Офиса президента Андрея Богдана с мэром Виталием Кличко. Богдан попросил Кабинет министров внести представление об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Кличко ответил, что в случае его отставки с должности главы КГГА обратится в суд за разъяснениями.

В начале сентября Кабмин принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА и 30 сентября тот подал иски против Богдана и Кабмина.

Источник: Ракурс


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