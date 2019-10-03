Парламент попередньо ухвалив закон про столицю, фото — INTVA

https://racurs.ua/ua/n127606-parlament-poperedno-uhvalyv-zakon-pro-stolycu.html

Ракурс

Верховна Рада 3 жовтня у першому читанні ухвалила законопроект «Про столицю України — місто-герой Київ» (№ 2143−3). За документ, розроблений і поданий нардепом від «Слуги народу» Олександром Ткаченком, проголосували 244 депутати.

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Нардепи сьогодні дуже коротко обговорили чотири законопроекти: три варіанти проекту закону про внесення змін до закону «Про столицю України — місто-герой Київ» (№ 2143, № 2143−1 і № 2143−2), а також проект закону «Про місто Київ — столицю України» (№ 2143−3). Саме останній документ авторства нардепа Ткаченка підтримав профільний Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Його автори пропонують відновити районні у місті Києві ради як представницькі органи жителів районів Києва, розмежувати посади і повноваження Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації, визначити адміністративно-територіальний устрій Києва.

Київський міський голова буде очолювати Київський магістрат — виконавчий орган Київської міської ради, головувати на засіданнях Київської міської ради, а голова Київської міської державної адміністрації буде здійснювати нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Проект врегульовує такі питання щодо правового статусу Києва та особливостей місцевого самоврядування:

спеціальний статус Києва;

реалізація столичних функцій Києва;

адміністративно-територіальний устрій міста;

організація міського життя на засадах сталого розвитку міста;

взаємодія територіальної громади міста Києва та територіальних громад населених пунктів Київської області;

місцеве самоврядування в місті Києві;

статус Київського міського голови та його заступника з фінансових питань, заступника Київського міського голови — керуючого справами Київського міського магістрату та заступника Київського міського голови — Головного архітектора міста;

порядок забезпечення головою КМДА дотримання у Києві Конституції та законів України;

стратегічне планування в Києві;

стратегічні документи з розвитку міста;

інформаційні системи Києва;

механізм контролю, аудиту та моніторингу в місті;

функціонування Ратуші як єдиного вікна надання послуг.

Сьогодні уранці, перед засіданням парламенту, Кличко на брифінгу розкритикував ухвалений згодом законопроект. За його словами, у ньому міститься норма, відповідно до якої, рішення ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради.

У законопроекті пропонують, аби рішення вважалося прийнятим, якщо його підтримає третина обранців. Тобто 27 депутатів із 80-ти! Таким чином, вперше в історії України та Європи, рішення колегіального органу місцевого самоврядування можуть бути ухвалені меншістю від його законного складу! Як вам така демократія? — обурився Кличко.

Нагадаємо, що у липні стало відомо про конфлікт голови Офісу президента Андрія Богдана з мером Віталієм Кличком. Богдан попросив Кабінет міністрів внести подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кличко відповів, що у разі його відставки з посади голови КМДА звернеться до суду за розʼясненнями щодо зміни столичної влади.

На початку вересня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА і 30 вересня Кличко подав позови проти Богдана та Кабміну.