У МВФ не проти субсидій українцям. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n127605-u-minfini-poyasnyly-vymogu-mvf-ne-znyjuvaty-taryfy-na-komunposlugy-dlya-ukrayinciv.html

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Міжнародний валютний фонд наполягає на тому, що тарифи населення України знижувати не можна.

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У МВФ стверджують, що ціна на природні ресурси повинна відповідати їхній ціні. Уряд повинен допомагати певній категорії населення субсидіями в тому випадку, якщо ціна на газ є ринковою. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає ТСН.

А люди, які живуть у великих будинках повинні платити чесну ціну, а не бути теж субсидійованими. Тому що коли ми тримаємо низьку ціну на тарифи для всіх, це значить, що той, хто живе у маленькій квартирі і той хто живе у великому будинку платять однакову ціну. І це несправедливо. У всій Європі працює ринкова система, — пояснила міністр вимоги МВФ.

За її словами, у Міжнародному валютному фонді не проти того, щоб українцям уряд надавав субсидії на комунальні послуги. Наразі в Кабінеті міністрів працюють над тим, щоб українська родина витрачала на комуналку не більше 15% своїх доходів.

Нагадаємо, у вересні очільник парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ціни на газ для населення України у вересні можуть знизитися на 115 грн за 1 тис. куб. м. З урахуванням вересневого зниження цін на газ сукупне здешевлення блакитного палива за останні п’ять місяців становитиме близько 30%.

Окрім того, знизяться ціни на електроенергію для непобутових споживачів у жовтні. Орієнтовно, тарифи зменшаться на 10 коп. за 1 кВт-год.