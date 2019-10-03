Тотальна корупція: Трамп сказав, чому ветував військову допомогу Києву. Фото: Госновости

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Військова допомога Україні з боку США була заблокована президентом Дональдом Трампом через масштабну корупцію в українській державі. За словами Трампа, йому «не подобається надавати фіндопомогу країні, яка настільки корумпована».

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Такі заяви американського лідера прозвучали напередодні під час прес-конференції у Вашингтоні, передає «Європейська правда».

Рішення про розблокування військової допомоги Україні було ухвалено Трампом, за його словами, після особистого прохання сенатора-республіканця Роба Портмана.

Президент також додав, що Європа має надавати потужнішу підтримку й допомогу Україні, ніж Сполучені Штати. При цьому він порівняв українську державу з «великою, прекрасною білою стіною», що відділяє Росію від Європи.

І країни Європи повинні платити за це більше, ніж США, — наголосив Трамп.

Як відомо, наприкінці серпня Трамп доручив представникам своєї адміністрації переглянути програму надання фінансової допомоги Україні. Однак у вересні Держдеп все ж схвалив надання Києву 141,5 млн дол. на безпеку, зокрема, на снайперські гвинтівки і гранатомети, а також іще 250 млн дол., які блокував Трамп.

Видання Washington Post тоді зазначало, що шляхом призупинення допомоги Трамп намагався тиснути на президента Володимира Зеленського з метою поновлення в Україні антикорупційного розслідування стосовно колишнього віце-президента США Джо Байдена. Саме він буде конкурентом Трампа на прийдешніх президентських виборах у США.

Також раніше Трамп вже погрожував заблокувати допомогу Україні, якщо Євросоюз не виділятиме Києву більше коштів.