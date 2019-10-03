Новини США: Трамп використовував віце-президента Пенса для тиску на Зеленського, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n127603-tramp-vykorystovuvav-vice-prezydenta-pensa-dlya-tysku-na-zelenskogo-the-washington-post.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп тиснув на українського президента Володимира Зеленського через віце-президента Майкла Пенса. The Washington Post дізналася, що Трамп наказав Пенсу не їхати на інавгурацію Зеленського в травні 2019 року, хоча співробітники Білого дому наполягали на зворотному.

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The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомила також, що саме через Пенса американський лідер минулого літа повідомив Зеленському, що військова допомога Україні буде заморожена і зажадав більш активних заходів по боротьбі з корупцією. Згодом допомогу Києву була розблокована.

Крім того, один з ключових радників Пенса був присутній під час знаменитої телефонної розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася в липні. Видання стверджує, що після цього віце-президент повинен був отримати стенограму розмови двох лідерів впродовж декількох годин після його завершення. Особи, близькі до Пенса, наполягають, що віце-президент не знав про ймовірні спроби Трампа тиснути на Зеленського, щоб отримати компрометуючу інформацію про Джозефа Байдена і його сина.

Нагадаємо, що демократ Байден є найбільш ймовірним конкурентом Трампа на майбутніх виборах. В кінці вересня газета The Wall Street Journal повідомила про те, що держсекретар США Майкл Помпео був присутній при телефонній розмові Трампа і Зеленського, тому й Держдепартамент потрапить під розслідування, що проводиться в рамках процедури імпічменту Трампа, яку запустила Палата представників Конгресу.

«Ракурс» повідомляв про скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським, який в підсумку став приводом для початку процедури імпічменту. Трамп під час дзвінка декілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву. Білий дім оприлюднив стенограму бесіди двох лідерів.