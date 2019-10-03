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Маркарова пояснила зміцнення гривні у відношенні до долара. Фото: Економічна правда

Маркарова пояснила зміцнення курсу гривні до долара

3 жов 2019, 10:54
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Оксана Маркарова, глава Міністерства фінансів України, пояснила, чому останнім часом долар падає в ціні, а гривня укріплюється.

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Україна останні три роки живе з гнучким валютним курсом. Курс грошей формує попит і пропозиція. Коливання на валютному ринку — нормальна річ. Про це Маркарова розповіла в ефірі «Сніданку з 1+1», 3 жовтня передає ТСН.

Національний банк у цьому випадку виходить і згладжує, якщо є якісь нестандартні речі, але курсвсе одно завжди коливається. Якщо ми подивимось на минулі три роки, приблизно однакова ситуація була постійно, — зазначила міністр.

Маркарова відзначила, що попит росте, а курс підвищується, коли бізнес закуповує пальне, матеріали для посівної тощо. За її словами, в 2019 році стабілізація гривні пов’язана з додатковими довгостроковими інвестиціями в країну й іншими позитивними зрушеннями економіки.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна в 2019 році планує позичити близько 380 млрд грн. Наразі Кабінет міністрів України намагається взяти борг під контроль і максимально швидко щороку скорочувати відсоток боргу до ВВП.


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