Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
МВФ та Україна: Маркарова пояснила, чому місія поїхала з Києва, фото — Watch

Забронювали авіаквитки: Маркарова пояснила, чому місія МВФ поїхала з Києва

3 жов 2019, 10:53
999

Міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила, чому з Києва поїхала місія МВФ. За її словами, у представників фонду були куплені авіаквитки на 26 вересня.

Loading...

Вона переконує, що перемовини з Міжнародним валютним фондом тривають. В ефірі «Сніданку з „1+1“» Маркарова розповіла, чому представники основного міжнародного кредитора України поїхали з Києва без оголошення рішення щодо результатів своєї роботи.

Місія поїхала, оскільки у них були куплені квитки саме на цей день. Переговори тривають, обговорюється програма, — розповіла Маркарова.

Вона пояснила механізм проведення переговорів. Мовляв, спочатку вони тривають дистанційно, згодом місія працювала в Києві, а потім повертається у США і робота знову триває віддалено.

Маркарова вважає, що Україна цього року може обійтися без траншу, але можливість його отримати є. Ці гроші надійдуть у резерви НБУ, як і всі кошти МВФ, за виключенням траншів 2015 року.

Нагадаємо, що 30 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що паніки або «зради» у відносинах фонду та Києва немає, оскільки триває планова робота, а саме «вивчення ситуації і підготовка тексту нового меморандуму про співпрацю».

Гончарук пояснив, що наразі між Києвом та МВФ формально діє стара угода, а реально проводяться переговори про нову трирічну програму співпраці. Україна прагне у грудні підписати новий меморандум щодо нової великої програми фінансування, а текст меморандуму може бути узгодженим у жовтні.

ЗМІ повідомляли раніше, що місії МВФ в Україні не вдалося досягти домовленості за новою програмою кредитування. Причинами цього буцімто стала ситуація навколо «ПриватБанку».

Згодом в уряді заявили, що порядком денним співробітництва з МВФ може стати нова програма дій Кабміну.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Трамп розлютився на журналіста через питання про Зеленського (ВІДЕО)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп гнівно відреагував на питання журналіста про телефонну розмову господаря Білого дому з президентом України Володимиром Зеленським

Новини України
12:11

Парламент попередньо ухвалив закон про столицю авторства Ткаченка

Рада у першому читанні ухвалила законопроект «Про столицю України — місто-герой Київ» (№ 2143−3). Його розробив нардеп від «Слуги народу» Ткаченко. Законопроект відновлює райради у Києві і розмежовує посади і повноваження мера та голови КМДА

Новини України
11:56

Рада розглядає закони про Київ та незаконне збагачення (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 жовтня Верховна Рада має намір розглянути законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ», а також ухвалити законопроект щодо конфіскації незаконних активів і покарання за набуття таких активів

Новини України
09:59
Новини партнерів
Загрузка...