МВФ та Україна: Маркарова пояснила, чому місія поїхала з Києва, фото — Watch

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Ракурс

Міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила, чому з Києва поїхала місія МВФ. За її словами, у представників фонду були куплені авіаквитки на 26 вересня.

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Вона переконує, що перемовини з Міжнародним валютним фондом тривають. В ефірі «Сніданку з „1+1“» Маркарова розповіла, чому представники основного міжнародного кредитора України поїхали з Києва без оголошення рішення щодо результатів своєї роботи.

Місія поїхала, оскільки у них були куплені квитки саме на цей день. Переговори тривають, обговорюється програма, — розповіла Маркарова.

Вона пояснила механізм проведення переговорів. Мовляв, спочатку вони тривають дистанційно, згодом місія працювала в Києві, а потім повертається у США і робота знову триває віддалено.

Маркарова вважає, що Україна цього року може обійтися без траншу, але можливість його отримати є. Ці гроші надійдуть у резерви НБУ, як і всі кошти МВФ, за виключенням траншів 2015 року.

Нагадаємо, що 30 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що паніки або «зради» у відносинах фонду та Києва немає, оскільки триває планова робота, а саме «вивчення ситуації і підготовка тексту нового меморандуму про співпрацю».

Гончарук пояснив, що наразі між Києвом та МВФ формально діє стара угода, а реально проводяться переговори про нову трирічну програму співпраці. Україна прагне у грудні підписати новий меморандум щодо нової великої програми фінансування, а текст меморандуму може бути узгодженим у жовтні.

ЗМІ повідомляли раніше, що місії МВФ в Україні не вдалося досягти домовленості за новою програмою кредитування. Причинами цього буцімто стала ситуація навколо «ПриватБанку».

Згодом в уряді заявили, що порядком денним співробітництва з МВФ може стати нова програма дій Кабміну.