Ракетні стрільби в Одеській області: перекрито прибережну косу і курортний район. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/ua/n127600-raketni-strilby-v-odeskiy-oblasti-perekryto-pryberejnu-kosu-i-kurortnyy-rayon-video.html

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Ракетні стрільби в Одеській області триватимуть найближчі два дні — 3−4 жовтня. На випробувальному полігоні «Алібей» у Татарбунарському районі військові тестуватимуть ракетні комплекси «Вільха-М» та «Нептун».

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У зв’язку з цим закрито для судноплавства частину акваторії Чорного моря. Також військові перекрили частину прибережної коси біля Тузлівських лиманів.

Обмежено пересування туристів й у районі курортного села Лебедівка, зокрема, в ці дні не вдасться потрапити до мисів Калфа та Льодовики.

Такі обмеження запроваджено для забезпечення безпеки на вказаних територіях через можливе падіння ракетних уламків.

Аналогічні ракетні стрільби на полігоні «Алібей» Збройні сили України вже здійснювали влітку цього року. Відомо, що Рада нацбезпеки й оборони України ухвалила рішення щодо якнайшвидшого прийняття на озброєння ЗСУ нових ракет для реактивних систем залпового вогню.