Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ракетні стрільби в Одеській області: перекрито прибережну косу і курортний район. Фото: censor.net.ua

Ракетні стрільби в Одеській області: перекрито прибережну косу і курортний район (ВІДЕО)

3 жов 2019, 10:46
999

Ракетні стрільби в Одеській області триватимуть найближчі два дні — 3−4 жовтня. На випробувальному полігоні «Алібей» у Татарбунарському районі військові тестуватимуть ракетні комплекси «Вільха-М» та «Нептун».

Loading...

У зв’язку з цим закрито для судноплавства частину акваторії Чорного моря. Також військові перекрили частину прибережної коси біля Тузлівських лиманів.

Обмежено пересування туристів й у районі курортного села Лебедівка, зокрема, в ці дні не вдасться потрапити до мисів Калфа та Льодовики.

Такі обмеження запроваджено для забезпечення безпеки на вказаних територіях через можливе падіння ракетних уламків.

Аналогічні ракетні стрільби на полігоні «Алібей» Збройні сили України вже здійснювали влітку цього року. Відомо, що Рада нацбезпеки й оборони України ухвалила рішення щодо якнайшвидшого прийняття на озброєння ЗСУ нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Трамп розлютився на журналіста через питання про Зеленського (ВІДЕО)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп гнівно відреагував на питання журналіста про телефонну розмову господаря Білого дому з президентом України Володимиром Зеленським

Новини України
12:11

Парламент попередньо ухвалив закон про столицю авторства Ткаченка

Рада у першому читанні ухвалила законопроект «Про столицю України — місто-герой Київ» (№ 2143−3). Його розробив нардеп від «Слуги народу» Ткаченко. Законопроект відновлює райради у Києві і розмежовує посади і повноваження мера та голови КМДА

Новини України
11:56

Рада розглядає закони про Київ та незаконне збагачення (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 жовтня Верховна Рада має намір розглянути законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ», а також ухвалити законопроект щодо конфіскації незаконних активів і покарання за набуття таких активів

Новини України
09:59
Новини партнерів
Загрузка...