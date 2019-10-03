Поліція затримала осіб, які влаштували стрілянину. Фото: flickr.com

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Стрілянина у Нижній Баварії забрала життя однієї особи, ще один мешканець дістав серйозні вогнепальні поранення.

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Збройний інцидент трапився 2 жовтня близько 18.00 за місцевим часом. На парковці біля супермаркету в місті Абенсберг в цей час застрелили 39-річного чоловіка. А о 18.30 біля власного будинку підстрелили 46-річного місцевого мешканця. Про це 3 жовтня повідомляє Bild.

Підозрювані чоловіки у віці 30 та 41 років втекли з місця злочину на автомобілі. Приблизно о 20.00 правоохоронці виявили та заарештували зловмисників. Зброю нападників вилучили та направили на експертизу.

Поліція встановила, що підозрювані є вихідцями з Косова, а загиблий та поранені — із Сербії. Наразі невідомо, чому ставця цей злочин. Правоохоронці вважають, що підозрювані та жертви знали один одного.

Нагадаємо, 22 вересня в американському місті Індіанаполіс сталася стрілянина. Внаслідок збройного конфлікту постраждали шестеро осіб, двоє з яких дістали серйозні поранення.