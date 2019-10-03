Полиция задержала лиц, устроивших стрельбу. Фото: flickr.com

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Ракурс

Стрельба в Нижней Баварии унесла жизнь одного человека, еще один житель получил серьезные огнестрельные ранения.

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Вооруженный инцидент произошел 2 октября около 18.00 по местному времени. На парковке возле супермаркета в городе Абенсберг в это время застрелили 39-летнего мужчину. А в 18.30 возле собственного дома подстрелили 46-летнего местного жителя. Об этом 3 октября сообщает Bild.

Подозреваемые мужчины в возрасте 30 и 41 лет скрылись с места преступления на автомобиле. Примерно в 20.00 правоохранители обнаружили и арестовали злоумышленников. Оружие нападавших изъяли и направили на экспертизу.

Полиция установила, что подозреваемые являются выходцами из Косово, а погибший и раненые — из Сербии. Пока неизвестно, почему произошло это преступление. Правоохранители считают, что подозреваемые и жертвы знали друг друга.

Напомним, 22 сентября в американском городе Индианаполис произошла стрельба. В результате вооруженного конфликта пострадали шесть человек, два пострадавших получили серьезные ранения.