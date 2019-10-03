Рада рассматривает законы о Киеве и незаконном обогащении, фото — Цензор

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Ракурс

В четверг, 3 октября, Верховная Рада намерена рассмотреть законопроекты «О внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», а также принять законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за приобретение таких активов.

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В парламенте рассмотрят законопроект № 2143 «О внесении изменений в закон Украины «О столице Украины — городе-герое Киеве», а также три альтернативные к нему проекта. Профильный комитет рекомендует Раде поддержать законопроект № 2143−3, авторами которого являются нардепы фракции «Слуга народа».

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроект № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».

Кроме того, в повестке дня парламента на сегодня рассмотрение таких законопроектов:

№ 1046 — «О концессии»;

№ 1052−3 — «О внесении изменений в Закон Украины» О строительных нормах «по совершенствованию нормирования в строительстве»;

№ 1055−1 — «Об аренде государственного и коммунального имущества»;

№ 2035 — «Об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием»;

№ 1056−1 — «О защите права собственности»;

№ 1255 — «О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц»;

№ 1227 — «О совершенствовании некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы».

Также планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта 1039−2 о требованиях к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению.

Рада также вернется к нескольким законопроектам, которые ранее отклонил президент, но вернул со своими предложениями. Речь идет об Избирательном кодексе (№ 0978), законе «О государственном признании и поддержке Пласта — Национальной скаутской организации Украины» (№ 0976), а также закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости».

Вчера Рада в целом приняла закон, который уменьшит нагрузку на Большую палату Верховного суда, а также перегрузила работу НАПК.