Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рада розглядає закони про Київ та незаконне збагачення, фото — Цензор

Рада розглядає закони про Київ та незаконне збагачення (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 жов 2019, 09:59
999

У четвер, 3 жовтня, Верховна Рада має намір розглянути законопроекти «Про внесення змін до закону «Про столицю України — місто-герой Київ», а також ухвалити законопроект щодо конфіскації незаконних активів і покарання за набуття таких активів.

Loading...

Щодо закону про столицю України, то в парламенті розглянуть законопроект № 2143 «Про внесення змін до закону України «Про столицю України — місто-герой Київ», а також три альтернативних до нього проекти. Профільний комітет рекомендує Раді підтримати законопроект № 2143−3, авторами якого є нардепи з фракції «Слуга народу».

У другому читанні парламент розгляне законопроект № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Крім того, у порядку денному парламенту на сьогодні розгляд таких законопроектів:

  • № 1046 — «Про концесію»;
  • № 1052 — «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві»;
  • № 1055−1 — «Про оренду державного та комунального майна»;
  • № 2035 — «Щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям»;
  • № 1056−1 — «Щодо захисту права власності»;
  • № 1255 — «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб»;
  • № 1227 — «Щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби».

Також планується розгляд у другому читанні законопроекту 1039−2 щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання.

Рада також повернеться до кількох законопроектів, які раніше відхилив президент, але повернув зі своїми пропозиціями. Йдеться про Виборчий кодекс (№ 0978), закон «Про державне визнання і підтримку Пласту — Національної скаутської організації України» (№ 0976), закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості».

Учора Рада в цілому ухвалила закон, який зменшить навантаження на Велику палату Верховного суду, а також перевантажила роботу НАЗК.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Трамп розлютився на журналіста через питання про Зеленського (ВІДЕО)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп гнівно відреагував на питання журналіста про телефонну розмову господаря Білого дому з президентом України Володимиром Зеленським

Новини України
12:11

Парламент попередньо ухвалив закон про столицю авторства Ткаченка

Рада у першому читанні ухвалила законопроект «Про столицю України — місто-герой Київ» (№ 2143−3). Його розробив нардеп від «Слуги народу» Ткаченко. Законопроект відновлює райради у Києві і розмежовує посади і повноваження мера та голови КМДА

Новини України
11:56

Рада розглядає закони про Київ та незаконне збагачення (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 жовтня Верховна Рада має намір розглянути законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ», а також ухвалити законопроект щодо конфіскації незаконних активів і покарання за набуття таких активів

Новини України
09:59
Новини партнерів
Загрузка...