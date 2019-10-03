Рада розглядає закони про Київ та незаконне збагачення, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n127598-rada-rozglyadaie-zakony-pro-kyyiv-ta-pro-nezakonne-zbagachennya-translyaciya.html

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У четвер, 3 жовтня, Верховна Рада має намір розглянути законопроекти «Про внесення змін до закону «Про столицю України — місто-герой Київ», а також ухвалити законопроект щодо конфіскації незаконних активів і покарання за набуття таких активів.

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Щодо закону про столицю України, то в парламенті розглянуть законопроект № 2143 «Про внесення змін до закону України «Про столицю України — місто-герой Київ», а також три альтернативних до нього проекти. Профільний комітет рекомендує Раді підтримати законопроект № 2143−3, авторами якого є нардепи з фракції «Слуга народу».

У другому читанні парламент розгляне законопроект № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Крім того, у порядку денному парламенту на сьогодні розгляд таких законопроектів:

№ 1046 — «Про концесію»;

№ 1052 — «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві»;

№ 1055−1 — «Про оренду державного та комунального майна»;

№ 2035 — «Щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям»;

№ 1056−1 — «Щодо захисту права власності»;

№ 1255 — «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб»;

№ 1227 — «Щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби».

Також планується розгляд у другому читанні законопроекту 1039−2 щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання.

Рада також повернеться до кількох законопроектів, які раніше відхилив президент, але повернув зі своїми пропозиціями. Йдеться про Виборчий кодекс (№ 0978), закон «Про державне визнання і підтримку Пласту — Національної скаутської організації України» (№ 0976), закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості».

Учора Рада в цілому ухвалила закон, який зменшить навантаження на Велику палату Верховного суду, а також перевантажила роботу НАЗК.