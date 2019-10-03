Новини Криму: Гончарук розповів про майбутнє пасажирського сполучення з окупованим півостровом, фото — Фейсбук О.Гончарука

https://racurs.ua/ua/n127597-goncharuk-rozpoviv-pro-maybutnie-pasajyrskogo-spoluchennya-z-okupovanym-krymom-foto.html

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Рейси на окуповані території здійснюватися не будуть. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він спростував фейк росЗМІ, які повязали проведення ремонту КПВВ на адміністративному кордоні із Кримом з відновленням сполучення.

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Гончарук спростував фейк у Фейсбук, він повідомив, що запуск пасажирського сполучення з окупованим Росією Кримом не йдеться і розповів про хід робіт з благоустрою КПВВ «Чонгар» та «Каланчак».

Ми не відновлюємо сполучення з тимчасово окупованих Кримом. З автостанції в сервісній зоні рейси на окуповані території здійснюватися не будуть. Перевізники доставляють пасажирів виключно на підконтрольні Україні території, — написав Гончарук.

Щодо будівельник робіт на КПВВ, то наразі в пункти прибули будівельна техніка і персонал. Тут облаштували будівельний майданчик, перенесли споруди, обладнання та мережі, будуються режимна і сервісна зони.

У сервісній зоні працюватиме центр надання адміністративних послуг, автостанція і будівля для відпочинку водіїв.

Раніше кримські ЗМІ і російські пропагандистські видання поширили інформацію про буцімто запуск пасажирського сполучення з України на окупований півострів.