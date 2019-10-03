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Новости Крыма: Гончарук рассказал о будущем пассажирского сообщения с оккупированным полуостровом, фото — Фейсбук О.Гончарук

Гончарук рассказал о будущем пассажирского сообщения с оккупированным Крымом (ФОТО)

3 окт 2019, 09:25
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Рейсы на оккупированные территории осуществляться не будут. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он опроверг фейк росСМИ, которые связали проведение ремонта КПВВ на административной границе с Крымом с восстановлением сообщения.

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Гончарук опроверг фейк в Фейсбук, он сообщил, что о запуске пассажирского сообщения с оккупированным Россией Крымом речь не идет и рассказал о ходе работ по благоустройству КПВВ «Чонгар» и «Каланчак».

Мы не восстанавливаем сообщения с временно оккупированным Крымом. Из автостанции в сервисной зоне рейсы на оккупированные территории осуществляться не будут. Перевозчики доставляют пассажиров исключительно на подконтрольные Украины территории, — написал Гончарук.

Относительно строительных работ на КПВВ, то сейчас в пункты прибыли строительная техника и персонал. Здесь обустроили строительную площадку, перенесли сооружения, оборудование и сети, строятся режимная и сервисная зоны.

Новости Крыма: Гончарук рассказал о будущем пассажирского сообщения с оккупированным полуостровом, фото — Фейсбук О.Гончарук

В сервисной зоне будет работать центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей.

Ранее крымские СМИ и российские пропагандистские издания распространили информацию о якобы запуске пассажирского сообщения с Украиной на оккупированный полуостров.

Новости Крыма: Гончарук рассказал о будущем пассажирского сообщения с оккупированным полуостровом, фото — Фейсбук О.Гончарук

Источник: Ракурс


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