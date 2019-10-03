Украинский скандал в США: Джулиани передал Конгресса запись разговора с Шокиным, в котором экс-генпрокурор жалуется на давление, фото — AP

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Ракурс

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани передал в Конгресс записи, в котором бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин якобы жаловался на давление со стороны Соединенных Штатов.

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Джулиани сообщил близкому к Трампа телеканалу Fox News, что на записи есть подтверждение Шокина о том, что ему якобы намекнули в Посольстве США в Киеве остановить расследование относительно газодобывающей компании Burisma, в котором фигурировала фамилия Хантера Байдена.

Шокин намеревался продолжить расследование, но летом 2015 года посол США Пайетт сообщил ему, что это дело стоит расследовать «в белых перчатках». По мнению Шокина, это означало «ничего не делать», — завил Джулиани.

Адвокат Трампа еще раз сообщил, что расследование дела, в котором фигурирует сын Джо Байдена, прекратили из-за страха перед США. В записях Джулиани также отмечается, что Шокин сообщал о намерении Байдена приостановить помощь Украине во время расследования.

Ранее Джо Байден признался, что действительно настаивал на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, но ссылался на его коррумпированность. При этом Байден заявил, что на отставке Шокина настаивали и другие страны Запада в контексте борьбы с коррупцией в Украине.

Недавно «Ракурс» сообщал, что Шокин, который занимал должность генерального прокурора с февраля 2015 года по апрель 2016 года, не оставил попыток восстановиться и снова подал иск с целью вернуться работать в ГПУ.