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Ракурс
Акция протеста возле офиса Зеленского, фото — Фейсбук В.Омеляна

Слава нации, нет — капитуляции: фото и видео акции протеста возле офиса Зеленского

3 окт 2019, 08:32
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Под Офисом президента в Киеве несколько тысяч людей протестовали против «формулы Штайнмайера». Вечером 2 октября, на второй день после сообщения президента Владимира Зеленского о согласовании «формулы», к нему под офис пришло гораздо больше людей, чем вечером 1 октября.

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Несколько тысяч протестующих скандировали «Слава нации, нет — капитуляции», «Чемодан, вокзал, Россия», «Нет формуле Путина!». Впоследствии участники пошли на Майдан Независимости.

Акция протеста возле офиса Зеленского, фото — Укринформ

Вчера праворадикальные политические силы утром приходили также в Верховную Раду, но главную акцию запланировали на вечер 2 октября.

Акция протеста возле офиса Зеленского, фото — Укринформ

Акция протеста возле офиса Зеленского, фото — Фейсбук В.Омеляна

Вчера вечером акции протеста прошли и в прифронтовом Мариуполе, Харькове, Днепре и еще нескольких городах страны.

Напомним, что 1 октября на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом, а Украина, террористические ЛНР, ДНР и Россия согласовали так называемую «формулу Штайнмайера» относительно проведения выборов на оккупированном Донбассе. Фракции «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» раскритиковали согласование текста.

Акция протеста возле офиса Зеленского, фото — Фейсбук В.Омеляна

Акция протеста возле офиса Зеленского, фото — Укринформ

Акция протеста возле офиса Зеленского, фото — Фейсбук В.Омеляна

Источник: Ракурс


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