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В Киеве сегодня митинговали против подписания «формулы Штайнмайера», фото:«Укринформ»
Главные новости за 2 октября: страсти вокруг «формулы Штайнмайера», Кабмин отложил штрафы для владельцев «евроблях»https://racurs.ua/n127594-glavnye-novosti-za-2-oktyabrya-strasti-vokrug-formuly-shtaynmayera-kabmin-otlojil-shtrafy-dlya.htmlРакурс
Пресс-секретарь представителя Украины на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер показала текст так называемой «формулы Штайнмайера», который экс-президент подписал накануне.
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Под зданием Верховной Рады проходила акция протеста «Не дай Зе протянуть Штайнмайера».
Еще один митинг против подписания «формулы Штаймайера» начался на Майдане Независимости в 19.00. Впоследствии его участники пошли под здание Офиса президента.
По словам пятого президента Петра Порошенко, имплементацию «формулы Штайнмайера» во время встреч в «нормандском формате» ранее пытался протащить президент России Владимир Путин, однако ни один представитель Украины ни письменно, ни в иной форме никогда ее не одобрял.
В то же время, по словам одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский неправильно трактует «формулу Штайнмайера».
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, пока еще нет оснований снимать введенные против России санкции. Следующая встреча «нормандской четверки» состоится в Париже, однако дата еще не определена.
Правительство издало распоряжение органам полиции не штрафовать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Такое решение принято во избежание «лишних конфликтов».
Верховная Рада поддержала в целом президентский законопроект № 1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции», который предусматривает, что деятельностью НАПК единолично будет руководить председатель, которого назначает и увольняетКабинет министров.
Народные избранники также сегодня поддержали законопроект № 1054−1, который предусматривает отмену перечня запрещенных к приватизации объектов.
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