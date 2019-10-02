Главные новости за 2 октября: страсти вокруг «формулы Штайнмайера», Кабмин отложил штрафы для владельцев «евроблях»

В Киеве сегодня митинговали против подписания «формулы Штайнмайера», фото:«Укринформ»

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Пресс-секретарь представителя Украины на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер показала текст так называемой «формулы Штайнмайера», который экс-президент подписал накануне.

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Под зданием Верховной Рады проходила акция протеста «Не дай Зе протянуть Штайнмайера».

Еще один митинг против подписания «формулы Штаймайера» начался на Майдане Независимости в 19.00. Впоследствии его участники пошли под здание Офиса президента.

По словам пятого президента Петра Порошенко, имплементацию «формулы Штайнмайера» во время встреч в «нормандском формате» ранее пытался протащить президент России Владимир Путин, однако ни один представитель Украины ни письменно, ни в иной форме никогда ее не одобрял.

В то же время, по словам одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский неправильно трактует «формулу Штайнмайера».

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, пока еще нет оснований снимать введенные против России санкции. Следующая встреча «нормандской четверки» состоится в Париже, однако дата еще не определена.

Правительство издало распоряжение органам полиции не штрафовать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Такое решение принято во избежание «лишних конфликтов».

Верховная Рада поддержала в целом президентский законопроект № 1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции», который предусматривает, что деятельностью НАПК единолично будет руководить председатель, которого назначает и увольняетКабинет министров.

Народные избранники также сегодня поддержали законопроект № 1054−1, который предусматривает отмену перечня запрещенных к приватизации объектов.