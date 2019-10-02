Головні новини за 2 жовтня: пристрасті довкола «формули Штайнмайєра», Кабмін відклав штрафи для власників «євроблях»

У Києві сьогодні мітингували проти підписання «формули Штайнмайєра», фото: «Укрінформ»

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Речниця представника України на мінських переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер показала текст так званої «формули Штайнмайєра», який екс-президент підписав напередодні.

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Під будівлею Верховної Ради відбувалася акція протесту «Не дай Зе протягнути Штайнмайєра».

Ще один мітинг проти підписання «формули Штаймайєра» розпочався на Майдані Незалежності о 19.00. Згодом його учасники пішли під будівлю Офісу президента.

За словами п’ятого президента Петра Порошенка, імплементацію «формули Штайнмайєра» під час зустрічей у «нормандському форматі» раніше намагався протягнути президент Росії Володимир Путін, проте жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи її не схвалював.

Водночас, за словами одного з лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, президент України Володимир Зеленський неправильно трактує «формулу Штайнмайєра».

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, наразі ще немає підстав знімати запроваджені проти Росії санкції. Наступна зустріч «нормандської четвірки» відбудеться в Парижі, проте дата ще не визначена.

Уряд видав розпорядження органам поліції не штрафувати власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Таке рішення ухвалене задля уникнення «зайвих конфліктів».

Верховна Рада підтримала в цілому президентський законопроект № 1029 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», який передбачає, що діяльністю НАЗК одноосібно керуватиме голова, якого призначає і звільняє Кабінет міністрів.

Народні обранці також сьогодні підтримали законопроект № 1054−1, котрий передбачає скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів.