Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127590-skasuvannya-pereliku-zaboronenyh-do-pryvatyzaciyi-obiektiv-pidtrymala-verhovna-rada.html

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання підтримала законопроект № 1054−1, котрий передбачає скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів.

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Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Цей законопроект підтримали 250 народних обранців, проти проголосували 52 депутати. 38 народних обранців утрималися, не голосували — 60.

Цим законопроектом передбачається, що закон «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» втрачає чинність.

Також вносяться зміни до закону «Про приватизацію державного і комунального майна» в частині визначення критеріїв об'єктів, які не підлягають приватизації.

Крім того, законопроект № 1054−1 передбачає, що об'єкти державної власності, котрі розташовані на тимчасово окупованих територіях України, не підлягають приватизації до повного відновлення там конституційного ладу.

На думку авторів законопроекту, викладеній у пояснювальній записці, зняття «штучних заборон» щодо приватизації держмайна позитивно вплине на економічний розвиток регіонів.

У разі підписання цього законопроекту президентом він набуде чинності наступного дня після опублікування. З цієї дати Кабінет міністрів матиме три місяці, щоб забезпечити приведення органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також ухвалила закон, який зменшить навантаження на Велику палату Верховного суду.