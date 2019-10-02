Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
У західних областях України очікуються дощі, фото: «Ракурс»

Погода в Україні на 3 жовтня: на заході — дощитиме (КАРТА)

2 жов 2019, 19:58
999

Погода в Україні 3 жовтня буде досить контрастною.

Loading...

У західних областях — хмарно, помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі. На решті території — мінлива хмарність, без опадів, лише у Житомирській, Вінницькій, місцями Київській та Черкаській областях вдень короткочасний дощ, подекуди гроза. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер здебільшого північно-західний та південний, 7−12 м/с, на заході місцями пориви 15−20 м/с.

Температура вночі становитиме 6−14°, вдень — на Волині, Львівщині та Карпатах 11- 13°, на півдні та сході — 20−25°.

Погода в Києві 3 жовтня буде здебільшого без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південний, 7−12 м/с. Температура вночі становитиме 11−13°, вдень -21−23°.

У Львові протягом наступної доби дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12°, вдень — 11−13°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі опади не очікуються. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Дніпрі доба мине без опадів. Вночі температура опуститься до 10−12°, вдень — підніметься до 22−24°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Харкові метеорологи опадів також не обіцяють. Вночі термометри покажуть 6−8°, вдень — 21−23°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

На Закарпатті дощ очікується вдень та вночі. Температура повітря вночі — 10−12°, вдень — 16−18°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Україні 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 3 жовтня буде досить спокійним. Очікувати варто лише невеликі збурення, здебільшого в першій половині дня.

Геомагнітна обстановка в Києві 3 жовтня. Фото: gismeteo

Нагадаємо, синоптики нещодавно дали докладний прогноз погоди в Україні на жовтень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Мітинг проти підписання «формули Штайнмайєра» розпочався на Майдані Незалежності (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності розпочався мітинг, учасники котрого протестують проти підписання Україною так званої «формули Штайнмайєра», вбачаючи в ній капітуляцію нашої держави перед агресором

Новини України
18:59
Новини партнерів
Загрузка...