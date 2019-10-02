У західних областях України очікуються дощі, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n127589-pogoda-v-ukrayini-na-3-jovtnya-na-zahodi-doschytyme-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 3 жовтня буде досить контрастною.

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У західних областях — хмарно, помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі. На решті території — мінлива хмарність, без опадів, лише у Житомирській, Вінницькій, місцями Київській та Черкаській областях вдень короткочасний дощ, подекуди гроза. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер здебільшого північно-західний та південний, 7−12 м/с, на заході місцями пориви 15−20 м/с.

Температура вночі становитиме 6−14°, вдень — на Волині, Львівщині та Карпатах 11- 13°, на півдні та сході — 20−25°.

Погода в Києві 3 жовтня буде здебільшого без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південний, 7−12 м/с. Температура вночі становитиме 11−13°, вдень -21−23°.

У Львові протягом наступної доби дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12°, вдень — 11−13°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі опади не очікуються. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Дніпрі доба мине без опадів. Вночі температура опуститься до 10−12°, вдень — підніметься до 22−24°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Харкові метеорологи опадів також не обіцяють. Вночі термометри покажуть 6−8°, вдень — 21−23°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

На Закарпатті дощ очікується вдень та вночі. Температура повітря вночі — 10−12°, вдень — 16−18°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 3 жовтня буде досить спокійним. Очікувати варто лише невеликі збурення, здебільшого в першій половині дня.

Нагадаємо, синоптики нещодавно дали докладний прогноз погоди в Україні на жовтень.