В западных областях Украины ожидаются дожди, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 3 октября будут достаточно контрастной.

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В западных областях — облачно, умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. На остальной территории — переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях днем ​​кратковременный дождь, местами гроза. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер в основном северо-западный и южный, 7−12 м/с, на западе местами порывы 15−20 м/с.

Температура ночью 6−14°, днем ​​- на Волыни, Львовщине и Карпатах 11−13°, на юге и востоке — 20−25°.

Погода в Киеве 3 октября будет в основном без осадков, вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7−12 м/с. Температура ночью составит 11−13°, днем ​​- 21−23°.

Во Львове в течение следующих суток ожидается дождь. Столбики термометров ночью покажут 10−12°, днем ​​— 11−13°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе осадков не ожидается. Ночью температура составит 15−17°, днем ​​— 19−21°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В Днепре сутки пройдут без осадков. Ночью температура опустится до 10−12°, днем ​​- поднимется до 22−24°. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Харькове метеорологи осадков также не обещают. Ночью градусники покажут 6−8°, днем ​​— 21−23°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

На Закарпатье дождь ожидается днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью — 10−12°, днем ​​- 16−18 °. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 октября будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольшие возмущения, преимущественно в первой половине дня.

Напомним, синоптики недавно дали подробный прогноз погоды в Украине на октябрь.