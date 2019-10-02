Снимок самки южного гладкого кита с детенышем, фото: Британское экологическое общество

https://racurs.ua/n127588-vzveshivat-kitov-s-pomoschu-bespilotnikov-nauchilis-uchenye.html

Ракурс

Ученые научились взвешивать крупнейших морских жителей — китов с помощью беспилотников.

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Исследователи разработали способ точной оценки веса китов, живущих на свободе, используя только воздушные снимки, сделанные дронами. Об этом сообщает пресс-служба Британского экологического общества со ссылкой на статью в журнале Methods in Ecology and Evolution.

Измерив длину тела, ширину и высоту свободноживущих южных гладких китов, сфотографированных беспилотниками, исследователи смогли разработать модель, которая точно подсчитала объем тела и массу этих животных.

Ранее сведения о весе китов получали только в результате взвешивания мертвых или выброшенных на берег особей. Сбор этих данных с мертвых китов имеет такие ограничения, как невозможность получения информации о изменениях веса животных в течение их жизни и неточности из-за физической деформации туш.

Инновационный метод может быть использован для получения более подробной информации о физиологии и жизни этих животных.

Знание массы тела свободно живущих китов открывает новые пути исследований. Теперь мы сможем посмотреть на размеры известных взрослых особей, чтобы вычислить увеличение массы их тела со временем и потребности в энергии для роста. Мы также сможем посмотреть ежедневные потребности китов в энергии и вычислить, сколько добычи им нужно потреблять, — отмечают исследователи.

Сложность надежного измерения массы тела у свободноживущих китов раньше не давала включить массу их тела в ряд исследований по экологии, физиологии и биоэнергетике. Новый подход дает возможность решить эту проблему.

Чтобы вычислить объем тела и массу южных гладких китов, исследователи сначала сделали воздушные фотографии 86 особей у полуострова Вальдес, расположенном на атлантическом побережье Аргентины.

Прозрачныеводы и большое количество китов, которые собираются там каждую зиму для размножения, сделали его идеальным местом для сбора высококачественных изображений как спинных, так и боковых сторон китов.

Напомним, этой весной у берегов Норвегии обнаружили белуху с креплением с надписями «оборудование Санкт-Петербурга», на которое, вероятно, устанавливалась камера или оружие.