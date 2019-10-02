Знімок самки південного гладкого кита з дитинчам, фото: Британське екологічне товариство

https://racurs.ua/ua/n127588-zvajuvaty-kytiv-za-dopomogou-bezpilotnykiv-navchylysya-ucheni.html

Ракурс

Учені навчилися зважувати найбільших морських жителів — китів за допомогою безпілотників.

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Дослідники розробили спосіб точної оцінки ваги китів, що живуть на волі, використовуючи лише повітряні знімки, зроблені дронами. Про це повідомляє прес-служба Британського екологічного товариства з посиланням на статтю в журналі Methods in Ecology and Evolution.

Вимірявши довжину тіла, ширину та висоту вільноживучих південних гладких китів, сфотографованих безпілотниками, дослідники змогли розробити модель, яка точно підрахувала об'єм тіла та масу цих тварин.

Раніше відомості про вагу китів отримували лише в результаті зважування мертвих або викинутих на берег особин. Збір цих даних з мертвих китів має такі обмеження, як неможливість отримання інформації про зміни ваги тварини протягом її життя та неточності через фізичне спотворення туш.

Інноваційний метод може бути використаний для отримання більш детальної інформації про фізіологію та життя цих тварин.

Знання маси тіла вільно живучих китів відкриває нові шляхи досліджень. Тепер ми зможемо подивитися на розміри відомих дорослих особин, щоб обчислити збільшення маси їхнього тіла з часом та потреби в енергії для росту. Ми також зможемо переглянути щоденні потреби китів в енергії й обчислити, скільки здобичі їм потрібно споживати, — зазначають дослідники.

Складність надійного вимірювання маси тіла у вільноживучих китів раніше не давала включити масу їхнього тіла в низку досліджень з екології, фізіології та біоенергетики. Новий підхід дає можливість вирішити цю проблему.

Щоб обчислити об'єм тіла та масу південних гладких китів, дослідники спочатку зробили повітряні фотографії 86 особин біля півострова Вальдес, розташованому на атлантичному узбережжі Аргентини.

Прозорі води та велика кількість китів, які збираються там кожну зиму для розмноження, зробили його ідеальним місцем для збору високоякісних зображень як спинних, так і бічних сторін китів.

Нагадаємо, цієї весни біля берегів Норвегії виявили білуху з кріпленням з написами «обладнання Санкт-Петербурга», на яке, ймовірно, встановлювалася камера або зброя.