Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127590-otmenu-perechnya-zapreschennyh-k-privatizacii-obektov-podderjala-verhovnaya-rada.html

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания поддержала законопроект № 1054−1, предусматривающий отмену перечня запрещенных к приватизации объектов.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Этот законопроект поддержали 250 народных избранников, против проголосовали 52 депутата. 38 народных избранников воздержались, не голосовали — 60.

Этим законопроектом предусматривается, что закон «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» утрачивает силу.

Также вносятся изменения в закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации.

Кроме того, законопроект № 1054−1 предусматривает, что объекты государственной собственности, которые расположены на временно оккупированных территориях Украины, не подлежат приватизации до полного восстановления там конституционного строя.

Помнению авторов законопроекта, изложенному в пояснительной записке, снятие «искусственных запретов» относительно ​​приватизации госимущества положительно повлияет на экономическое развитие регионов.

В случае подписания этого законопроекта президентом он вступит в силу на следующий день после опубликования. С этой даты Кабинет министров будет иметь три месяца, чтобы обеспечить приведение органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этимзаконом.

Напомним, Верховная Рада сегодня также приняла закон, который уменьшит нагрузку на Большую палату Верховного суда.