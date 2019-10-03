Акція протесту біля офісу Зеленського, фото — Фейсбук В.Омеляна

https://racurs.ua/ua/n127595-slava-naciyi-ni-kapitulyaciyi-foto-i-video-iz-akciyi-protestu-bilya-ofisu-zelenskogo.html

Ракурс

Під Офісом президента у Києві декілька тисяч людей протестували проти «формули Штайнмайєра». Увечері 2 жовтня, на другий день після повідомлення президента Володимира Зеленського про узгодження «формули Штайнмайєра», до нього під офіс прийшло значно більше людей, аніж увечері 1 жовтня.

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Кілька тисяч протестувальників скандували «Слава нації, ні капітуляції», «Валіза, вокзал, Росія», «Ні формулі Путіна». Згодом учасники пішли на Майдан Незалежності.

Учора праворадикальні політичні сили вранці приходили також до Верховної Ради, але головну акцію запланували на вечір 2 жовтня.

Учора увечері акції протесту відбулися й у прифронтовому Маріуполі, Харкові, Дніпрі та ще кількох містах країни.

Нагадаємо, що 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому, а Україна, терористичні ЛНР, ДНР та Росія погодили так звану «формулу Штайнмайєра» щодо виборів на окупованому Донбасі. Фракції «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина» розкритикували узгодження тексту.