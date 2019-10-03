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Акція протесту біля офісу Зеленського, фото — Фейсбук В.Омеляна

Слава нації, ні — капітуляції: фото і відео із акції протесту біля офісу Зеленського

3 жов 2019, 08:32
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Під Офісом президента у Києві декілька тисяч людей протестували проти «формули Штайнмайєра». Увечері 2 жовтня, на другий день після повідомлення президента Володимира Зеленського про узгодження «формули Штайнмайєра», до нього під офіс прийшло значно більше людей, аніж увечері 1 жовтня.

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Кілька тисяч протестувальників скандували «Слава нації, ні капітуляції», «Валіза, вокзал, Росія», «Ні формулі Путіна». Згодом учасники пішли на Майдан Незалежності.

Акція протесту біля офісу Зеленського, фото — Фейсбук В.Омеляна

Учора праворадикальні політичні сили вранці приходили також до Верховної Ради, але головну акцію запланували на вечір 2 жовтня.

Акція протесту біля офісу Зеленського, фото — Укрінформ

Учора увечері акції протесту відбулися й у прифронтовому Маріуполі, Харкові, Дніпрі та ще кількох містах країни.

Акція протесту біля офісу Зеленського, фото — Фейсбук В.Омеляна

Нагадаємо, що 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому, а Україна, терористичні ЛНР, ДНР та Росія погодили так звану «формулу Штайнмайєра» щодо виборів на окупованому Донбасі. Фракції «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина» розкритикували узгодження тексту.

Акція протесту біля офісу Зеленського, фото — Укрінформ

Акція протесту біля офісу Зеленського, фото — Фейсбук В.Омеляна

Джерело: Ракурс


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999

Слава нації, ні — капітуляції: фото і відео із акції протесту біля офісу Зеленського

Під Офісом президента у Києві декілька тисяч людей протестували проти «формули Штайнмайєра». Увечері 2 жовтня, на другий день після новини про узгодження «формули Штайнмаєра», до Зеленського прийшло значно більше людей, аніж увечері 1 жовтня

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