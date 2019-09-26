Шокин подал иск о восстановлении в должности генпрокурора, фото — НВ

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Ракурс

Виктор Шокин снова пытается восстановиться в должности и вновь стать генеральным прокурором Украины. Предыдущая попытка, предпринятая им в 2017 году, была провальной, но это не остановило чиновника.

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Шокин, который занимал пост генерального прокурора с февраля 2015 года по апрель 2016 года, не оставил попыток восстановиться и снова работать генеральным прокурором страны. Об этом свидетельствует его исковое заявление, которое «лежит» в онлайн-версии реестра судебных дел.

Экс-генпрокурор поручил подать исковое заявление о восстановлении в должности своему адвокату. Елена Сапожникова сделала это еще 2 сентября 2019 года, но широкую огласку ситуация получила только сейчас. 6 сентября Верховный суд открыл производство, а рассмотрение назначено на 3 октября.

В частности, в исковом заявлении Шокин просит пересмотреть вердикт суда, вынесенный в 2017 году, в котором ему отказали в праве восстановления на высокий государственный пост. Ответчиком в деле выступит пятый президент Украины Петр Порошенко, а предметом судебного рассмотрения будет указ об увольнении, подписанный им.

Шокин настаивает на том, что во время голосования за его отставку были значительные нарушения Конституции Украины, а также непосредственно порядка голосования нардепов. Также экс-генпрокурор сказал о давлении, которое на него оказывалось для подписания документа об отставке.

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