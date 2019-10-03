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Ракурс
Український скандал у США: Джуліані передав Конгресу запис розмови з Шокіним, на якому екс-генпрокурор скаржиться на тиск, фото — AP

Трамп атакує: Джуліані передав Конгресу запис розмови із Шокіним, в якій екс-генпрокурор скаржиться на тиск США

3 жов 2019, 08:59
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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані передав у Конгрес записи, на якому колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін буцімто скаржився на тиск з боку Сполучених Штатів.

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Джуліані повідомив близькому до Трампа телеканалу Fox News, що на записі є підтвердження Шокіна про те, що йому начебто натякнули в Посольстві США у Києві зупинити розслідування щодо газодобувної компанії Burisma, у якому фігурувало прізвище Хантера Байдена.

Шокін мав намір продовжити розслідування, але влітку 2015 року посол США Джеффрі Пайєтт повідомив йому, що цю справу варто розслідувати «в білих рукавичках». На думку Шокіна, це означало «нічого не робити», — завив Джуліані.

Адвокат Трампа ще раз повідомив, що розслідування справи, у якій фігурує син Джо Байдена, припинили через страх перед США. У записах Джуліані також зазначається, що Шокін повідомляв про затримку Байденом допомоги Україні під час розслідування.

Раніше Джо Байден зізнався, що справді наполягав на звільненні генпрокурора Віктора Шокіна, але посилався на його корумпованість. При цьому Байден заявляв, що на відставці Шокіна наполягали й інші країни Заходу в контексті боротьби з корупцією в Україні.

Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що Шокін, який займав посаду генерального прокурора з лютого 2015 року по квітень 2016 року, не залишив спроб відновитися і знову подав позов з метою повернутися працювати у ГПУ.


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