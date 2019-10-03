Ракетные стрельбы в Одесской области: перекрыты прибрежная коса и курортный район. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/n127600-raketnye-strelby-v-odesskoy-oblasti-perekryty-pribrejnaya-kosa-i-kurortnyy-rayon-video.html

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Ракетные стрельбы в Одесской области будут проходить в ближайшие два дня — 3−4 октября. На испытательном полигоне «Алибей» в Татарбунарском районе военные будут тестировать ракетные комплексы «Ольха-М» и «Нептун».

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В связи с этим закрыта для судоходства часть акватории Черного моря. Также военные перекрыли часть прибрежной косы у Тузловских лиманов.

Ограничено передвижение туристов и в районе курортного села Лебедевка, в частности, в эти дни не удастся попасть к мысам Калфа и Ледники.

Такие ограничения введены для обеспечения безопасности на указанных территориях из-за возможного падения ракетных обломков.

Аналогичные ракетные стрельбы на полигоне «Алибей» Вооруженные силы Украины уже осуществляли летом этого года. Известно, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о скорейшем принятии на вооружение ВСУ новых ракет для реактивных систем залпового огня.