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МВФ и Украина: Маркарова объяснила, почему миссия уехала из Киева, фото — Watch

Забронировали авиабилеты: Маркарова объяснила, почему миссия МВФ уехала из Киева

3 окт 2019, 10:53
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Министр финансов Оксана Маркарова объяснила, почему из Киева уехала миссия МВФ. По ее словам, у представителей фонда были куплены авиабилеты на 26 сентября.

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Она утверждает, что переговоры с Международным валютным фондом продолжаются. В эфире «Сніданку з „1+1“» Маркарова рассказала, почему представители основного международного кредитора Украины уехали из Киева без объявления решения о результатах своей работы.

Миссия уехала, поскольку у них были куплены билеты именно на этот день. Переговоры продолжаются, обсуждается программа, — рассказала Маркарова.

Она объяснила механизм проведения переговоров. Сначала они продолжались дистанционно, впоследствии миссия работала в Киеве, а затем возвратилась в США и работа вновь продолжается удаленно.

Маркарова считает, что Украина в этом году может обойтись без транша, но возможность его получить есть. Эти деньги поступят в резервы НБУ, как и все средства МВФ, за исключением траншей 2015 года.

Напомним, что 30 сентября премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что паники или «измены» в отношениях фонда и Киева нет, поскольку идет плановая работа, а именно «изучение ситуации и подготовка текста нового меморандума о сотрудничестве».

Гончарук объяснил, что в настоящее время между Киевом и МВФ формально действует старое соглашение, а реально ведутся переговоры о новой трехлетней программы сотрудничества. Украина стремится в декабре подписать новый меморандум о новой большой программе финансирования, а текст меморандума может быть согласован уже в октябре.

СМИ сообщали ранее, что миссии МВФ в Украине не удалось достичь договоренности относительно новой программы кредитования. Причинами этого якобы стала ситуация вокруг «ПриватБанка».

Впоследствии в правительстве заявили, что повесткой дня сотрудничества с МВФ может стать новая программа действий Кабмина.

Источник: Ракурс


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