Маркарова объяснила укрепление гривны в отношении к доллару. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n127602-markarova-obyasnila-ukreplenie-kursa-grivny-k-dollaru.html

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Оксана Маркарова, глава Министерства финансов Украины, объяснила, почему в последнее время доллар падает в цене, а гривна укрепляется.

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Украина последние три года живет с гибким валютным курсом. Курс денег формирует спрос и предложение. Колебания на валютном рынке — нормальная вещь. Об этом Маркарова рассказала в эфире «Сниданку з 1+1», 3 октября передает ТСН.

Национальный банк в этом случае выходит и сглаживает, если есть какие-то нестандартные вещи, но курс все равно всегда колеблется. Если мы посмотрим на прошедшие три года, примерно одинаковая ситуация была постоянно, — отметила министр.

Маркарова сообщила, что спрос растет, а курс повышается, когда бизнес закупает топливо, материалы для посевной и тому подобное. По ее словам, в 2019 году стабилизация гривны связана с дополнительными долгосрочными инвестициями в страну и другими положительными сдвигами экономики.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина в 2019 году планирует занять около 380 млрд грн. Сейчас Кабинет министров Украины пытается взять долг под контроль и максимально быстро ежегодно сокращать процент долга к ВВП.