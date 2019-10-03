Новости США: Трамп использовал вице-президента пенсий для давления на Зеленского, фото — ТСН

https://racurs.ua/n127603-tramp-ispolzoval-vice-prezidenta-pensiy-dlya-davleniya-na-zelenskogo-the-washington-post.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп давил на украинского президента Владимира Зеленского с помощью вице-президента Майкла Пенса. The Washington Post узнала, что Трамп приказал Пенсу не ехать на инаугурацию Зеленского в мае 2019 года, хотя сотрудники Белого дома настаивали на обратном.

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Тhe Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила также, что именно через Пенса американский лидер прошлым летом сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине будет заморожена и потребовал более активных мер по борьбе с коррупцией. Впоследствии помощь Киеву разблокировали.

Кроме того, один из ключевых советников Пенса присутствовал во время знаменитого телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся в июле. Издание утверждает, что после этого вице-президент должен был получить стенограмму разговора двух лидеров в течение нескольких часов после его завершения.

Лица, близкие к Пенсу, настаивают, что вице-президент не знал о возможных попытках Трампа давить на Зеленского, чтобы получить компрометирующую информацию о Джозефе Байдене и его сыне.

Напомним, что демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. В конце сентября газета The Wall Street Journal сообщила о том, что госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского, поэтому и Госдепартамент попадет под расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента Трампа, которую запустила Палата представителей Конгресса.

«Ракурс» сообщал о скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров.