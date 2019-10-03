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Тотальная коррупция: Трамп сказал, почему ветировал военную помощь Киеву. Фото: Госновости
Тотальная коррупция: Трамп сказал, почему ветировал военную помощь Киевуhttps://racurs.ua/n127604-totalnaya-korrupciya-tramp-skazal-pochemu-vetiroval-voennuu-pomosch-kievu.htmlРакурс
Военная помощь Украине со стороны США была заблокирована президентом Дональдом Трампом из-за масштабной коррупции в украинском государстве. По словам Трампа, ему «не нравится оказывать финпомощь настолько коррумпированной стране».
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Такие заявления американского лидера прозвучали накануне во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Европейская правда».
Решение о разблокировании военной помощи Украине было принято Трампом, по его словам, после личной просьбы сенатора-республиканца Роба Портмана.
Президент также добавил, что Европа должна оказывать более мощную поддержку и помощь Украине, чем Соединенные Штаты. При этом он сравнил украинское государство с «большой, прекрасной белой стеной», отделяющей Россию от Европы.
И страны Европы должны платить за это больше, чем США, — подчеркнул Трамп.
Как известно, в конце августа Трамп поручил представителям своей администрации пересмотреть программу предоставления финансовой помощи Украине. Однако в сентябре Госдеп все же одобрил предоставление Киеву 141,5 млн долл. на безопасность, в частности, на снайперские винтовки и гранатометы, а также еще 250 млн долл., которые блокировал Трамп.
Издание Washington Post тогда отмечало, что путем приостановления помощи Трамп пытался давить на президента Владимира Зеленского с целью возобновления в Украине коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Именно он будет конкурентом Трампа на грядущих президентских выборах в США.
Также ранее Трамп уже грозился заблокировать помощь Украине, если Евросоюз не будет выделять Киеву больше денег.
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